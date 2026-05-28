Argentinski teniser Huan Manuel Serundolo plasirao se u treće kolo Rolan Garosa, pošto je danas u drugom kolu pobedio najboljeg tenisera sveta Janika Sinera rezultatom 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1 za tri sata i 31 minut.

Italijanski teniser je bez većih problema osvojio prva dva seta.

Siner je zatim vodio 5:1 u trećem setu, ali je počeo sporije da se kreće, što je Serundolo iskoristio i dobio četiri uzastopna gema.

Najbolji teniser sveta je pri rezultatu 5:5 zatražio medicinski taj-aut, a potom je Argentinac osvojio sledeća dva gema i smanjio na 2:1 u setovima.

Argentinski teniser je bio ubedljiv u naredna dva seta, Sineru je prepustio po jedan brejk u oba dela meča i tako došao do velikog preokreta i plasmana u narednu rundu takmičenja.

Serundolo, 56. teniser sveta, će u trećem kolu igrati protiv pobednika meča između Španca Martina Landalusea i Čeha Vita Koprive.

Svi su sa nestrpljenjem čekali izjavu Sinera posle neverovatnog meča, ne bi li čuli šta se zaista dogodilo:

-Nisam se osećao dobro od kada sam se probudio večeras. Hteo sam da igram kratke poene, igrao sam dobro, a onda sam samo udario u zid.

Sredinom trećeg seta sam se osetio loše. Bilo je vruće, ali nije bilo toliko vruće. Ne radi se o vrućini, ovo je do mene bilo - rekao je Siner.

Koji je glavni razlog pada energije:

-Teško je reci. Kada se dese ovakve stvari nije to jedna stvar. Nisam imao mnogo vremenq za oporavak. Prvi meĉ dobar, ali onda odmah meč za dva dana, nema vremena... nisam dobro spavao i jutros sam se mučio malo ali to se dešava. Uvek se po neki dan to desi na Gren slemu i meni se to desilo danas.

-U Šangaju je bilo mnogo sparno, u Australiji mnogo vruće, teže je na betonu jer vrućina dolazi ispod vas. Danas je bilo vruće, ali je bilo okej. Danas je bio drugačiji scenario. Tesko je prihvatiti ovo zbog svega sto sam uradio, ali imam mnogo vremena da se oporavim. Necu najverovaynije igrati nista do Vimbldona, treba mi vremena za oporavak.