Italijanski teniser, Janik Siner eliminisan je sa Rolan Garosa u drugom kolu!

Od njega je, posle velikog preokreta bio bolji Huan Manuel Serundolo, sa 3:2 u setovima, po setovima 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1.

Mučio se Siner od trećeg seta, imao je mnogo problema, a mladi Argentinac je to iskoristio. Nakon meča , Serundolo nije krio zadovoljstvo.

- Jako teško za njega. Ja nisam mogao da dobijem više od tri gema po setu, tako da sam prosto imao sreće, žao mi je. On jeste zaslužio, servirao je čak da dobije meč, ali mislim da su to bili grčevi, ili pritisak, i njegovo telo nije izdržalo - počeo je Serundolo.

Biranim rečima je govorio o Janiku Sineru.

- Kako da ne, super srećan sam. Moram da igram najbolje, da nastavim najbolje što mogu. Ovo je šljaka, to je moja omiljena podloga, volim ovde da igram, i nadam se da ću biti spreman za sledeći meč.

U trenutku dok je davao izjavu, njegov stariji brat, Francisko igrao je protiv Uga Gastona i vodio 2:1 u setovima...

- Vodi 2:1, to sam video, naravno da ću ispratiti kraj meč. Izvinjavam se Francuzima, ali ovde je cela porodica da da podršku - podvukao je Serundolo.