Janik Siner je šokantno eliminisan u drugom kolu Rolan Garosa. Italijan je poražen od Huana Manuela Serundola sa 3:2 u setovima, pa smo videli verovatno najveću senzaciju od početka godine.

Prvi reket sveta je imao velike probleme sa povredom i grčevima, što je Argentinac znao da iskoristi i dođe do velike pobede.

Bio je Siner ubedljivo glavni favorit za titulu na Rolan Garosu, ali je već u ranoj fazi turnira završio takmičenje, pa su ažurirane šanse ostalih tenisera za podizanje pehara u Bulunjskoj šumi.

Prema platformi "Polymarket", sada je najveći favorit za titulu Aleksandar Zverev. Nemac ima 34 odsto šanse da osvoji trofej, a odmah iza njega je Novak Đoković, kome se daje 18 odsto šansi.

Potom slede Kasper Rud i Rafael Hodar sa po 11 odsto šansi, Ben Šelton sa šest odsto, a onda i Žoao Fonseka, Flavio Koboli i Francisko Serundolo sa po četiri odsto.