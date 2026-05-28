Poznati menadžer je stao u odbranu košarkaša Crvene zvezde Čime Monekea, koji u poslednje vreme dobija mnošto negativnih komentara.

Ražnatoviću su zasmetali komentari koji su se pojavili u podkastima, iako nije precizirao na koga tačno misli.

- Tradicionalno, neki od bivših velikih igrača koji, nemajući ozbiljnije obaveze, stalno gostuju u podkastima, govore veoma negativno o sadašnjim igračima večitih rivala. Navikli smo se na to i nema potrebe za reakcijom. Međutim, najnovije otrovne primedbe o Monekeovim nastupima su definitivno nefer i upravo zbog toga reagujem!

Moneke je ozbiljno povredio desnu ruku, a dijagnoza je bila povreda koja završava sezonu. Na sopstvenu odgovornost, nastavio je da igra za tim, iako su njegovi nastupi značajno bili pod uticajem povredom ruke kojom baca. Takva odluka zaslužuje poštovanje prema 6. najboljem igraču Evrolige, a ne kritike - napisao je Miško Ražnatović.