Saša Obradović i Čima Moneke su se u Crvenoj zvezdi ponovo sreli... Čini se da nisu bili srećni zbog toga, ali okolnosti su bile takva da su morali da pređu preko toga. I prešli su, ali izgleda lažno...

Zvezda je izgubila od Partizana, ispali su iz ABA lige, a Čima je jako udario na trener. Dozvolio je sebi da kritikuje šefa stručnog štaba.

-Čini mi se da vam je jasno o čemu pričam. Nismo znali šta radimo ni u napadu ni u odbrani. Uvek smo igrali isto - izolacija i samo driblanje. Tako ne može da se igra košarka. O tome pričam još od decembra, još pre Partizana, Makabija, Bajerna, ne može tako. U nekim utakmicama smo imali dovoljno talenta da pogađamo šuteve. Ali, čak i onaj meč sa Bolonjom koji smo dobili jedan razlike... Bili smo loši. Još tada sam pričao da imamo probleme - rekao je Moneke.

Na kraju, jasno je da u ekipi nešto ne štima, ali šta?!

-Mi nemamo identitet. Nekad možemo da odigramo dobro, nekad izgledamo loše. Ne znam... Moja sezona je završena, pokušaću da budem najbolji saigrač. Pokušaću da držim glavu gore, još jednom se izvinjavam igračima. Razumem ih, žao mi je. Na kraju, mislim da smo uradili i neke dobre stvari. Imali smo dobre momente. Ne kajem se što sam želeo Fajnal for, to je moj cilj. Želim to da ostvarim ovde", rekao je Moneke, koji je pod ugovorom i za sledeću sezonu.

Kao da je Moneke samo čekao da prospe "crnilo" na Obradovića. Šta je pozadina? Sve ono što se dešavalo u Monaku. Pričali su da su korektni, ali... Izgleda da je sve bila samo varka.

Odnos sa Monekeom privukao je najviše pažnje javnosti nakon što je Obradović u emisiji "Indirektno" govorio o njihovoj saradnji.

- Kod mene kad je bio borio se za to što nije šutirao. Rekoh – ti da šutiraš, šta će onda Džejms, Okobo, Lojd. Oni su bolji od tebe. On se malo uvredio. Ali bio nam je u svlačionici kada smo osvojili francusku ligu prošle godine i rekao mi je ‘Da si mi dao da igram osvojili bismo sve’. Odgovorio sam mu da ne mislim tako. Ali ostao je dobar kontakt. Uvek se kulturno javio - rekao je Obradović, pa dodao:

- Ja znam ko je on. Dobar je momak, egomanijak. Voli sebe i dosta stvari gleda kroz statistiku. Možda mu nova sredina odredi ponašanje.

Moneke je ovako govorio o Obradoviću.

-Saša Obradović je trener koji voli da ima tri kreatora u igri, samim tim četvorica igrača ispadaju iz rotacije, na neki način. Videli smo da se mnogo ‘četvorki’ nije snašlo u Monaku i pre i posle mene. Neće te svaki trener koristiti na pravi način - izjavio je za "Euro insajders".

Potpuno je jasno da posle svega ova saradnja nije imala budućnost... Na momente je delovalo dobro, ali... Jednostavno se sve raspalo, a platila je Zvezda...