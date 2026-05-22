Sve je bilo dogovoreno, čekalo se da Daglas Ovusu podgine plavo-crveni dres Viktorije Plzenj i zvanično postane član jednog od najboljih klubova Češke. Postigli su dogovor Crvena zvezda i Plzenj, srpskom šampionu je trebalo da pripadne fiksno obeštećenje od 3.300.000 evra i milion potencijalnih bonusa.

Mladi reprezentativac Gane je dogovorio lične uslove i otišao u Plzenj, ali tamo je nešto krenulo po zlu. To nešto su medicinski pregledi, tako izveštavaju najmerodavniji češki novinari pozvajući se na izvore u Plzenju prenosi "Mozzartsport".

Tačna konstatacija glasi: rekordni transfer Daglasa Ovusua u Plzenj se komplikuje zbog rezultata medicinskih testova. I dalje postoji šansa da brzonogi krilni fudbaler potpiše ugovor, ali je sve neizvesno...

Imao je Ovusu odličan start u Crvenoj zvezdi, ali je počeo da gubi status u sistemu Dejana Stankovića posle februarskog derbija i revanša sa Lilom. Loše je odigrao možda i dva najvažnija meča u ovom delu sezone, pa je izgubio mesto u startnoj postavi.

Ostaje da se vidi kakav će biti krajnji rasplet...