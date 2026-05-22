Poraz od Partizana zaboleo je sve u Zvezdi. Izgleda da su već počeli da se vuku određeni potezi...

Kako Sportske nezvanično saznaju, razgovori o sudbini prvog trenera i daljim potezima kluba počeli su već sinoć i nastavljaju se tokom prepodneva.

Sezona za Zvezdu još nije gotova, pošto je poslednjeg vikenda u maju očekuje Fajnal-for KLS-a u Nišu, ali je neizvesno ko će ekipu tamo povesti kao kormilar.

Klupa u ovom trenutku nije rezervisana ni za koga, a u rukovodstvu kluba se razmatra nekoliko potencijalnih rešenja. Jedan od pravaca razmišljanja i opcija koja je trenutno na stolu jeste da aktuelni sportski direktor Milan Tomić privremeno preuzme vođenje prvog tima za završni turnir u Nišu.

Tomić, koji je sa Zvezdom osvojio ABA ligu u sezoni 2018/2019, dobro poznaje ekipu i sistem, pa deo uprave veruje da bi njegovo privremeno "spuštanje" na klupu moglo da posluži kao adekvatna reakcija koja bi trgla tim pred borbu za jedini preostali trofej.

Ipak, ovo je samo jedna od varijanti o kojoj se veća na Malom Kalemegdanu i konačna odluka zavisiće od ishoda tekućih razgovora.





