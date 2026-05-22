-Nismo zaslužili da pobedimo. Bilo je stvari koje nisu išle u našu korist, a bilo je i stvari koje nismo uradili dovoljno dobro da bismo pobedili. Momci koji su već bili ovde znaju bolje od onih koji su prvi put tu kako treba da se nose sa stvarima, kako da reaguju i jednostavno budu bolji. Svi moraju da se pogledaju u ogledalo i preuzmu odgovornost za ono što nisu uradili - rekao je Moneke za "Meridijan".

Moneke se osvrnuo na kompletnu sezonu i podvukao je datum kad se sve promenilo.

-Posle pauze, nakon utakmice protiv Olimpijakosa, 26. novembra. Pobedili smo Olimpijakos, imali pauzu, i onda se sve promenilo. Neki ljudi kažu da je to bila utakmica protiv Partizana kada smo prokockali prednost od 16 poena, ili Minhen, ili Makabi. Po meni, počelo je i pre toga. Izgubili smo svoj identitet kada smo se vratili sa te pauze.

Kako je moguće da niste uspeli da vratite taj identitet šest meseci?

-Odlično pitanje. To pitanje nije za mene, već za nekog drugog. Bilo je teško. Jednostavno nismo znali… Od utakmice protiv Fenerbahčea pa do utakmice protiv Olimpijakosa, ulazili smo u svaku utakmicu sa osećajem da ćemo pobediti svaki put kada izađemo na teren. Posle toga smo se samo nadali da ćemo pobediti. Naš napad je bio je*eno užasan, a zbog toga je patila i odbrana.

Na kraju se videlo, da ekipa jednostavno nije na istim talasnim dužinama sa Sašom Obradovićem, tako da je usledilo konkretno pitanje – da li tim ima dobre konekcije sa trenerom, Čima je odgovorio:

-Ne, nemamo - zaključio je Moneke za Meridian sport, bez odgovora na pitanje da li je to zapravo najveći problem Zvezde.