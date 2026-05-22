Adem Avdić izvesno napušta Crvenu zvezdu predstojećeg leta usled velikog interesovanja evropskih klubova, u jednom od najvećih transfera srpskog šampiona ikada.

Moguću zamenu za njega trener Dejan Stanković locirao je u Mateji Striku, pošto ga je, kako navodi portal “Meridian sport“, priključio prvom timu pred poslednje kolo prvenstva.

Mateja Strika je uzeo broj 27 i biće u protokolu za sutrašnji duel sa Romantičarima na Marakani, koji će proteći u znaku proslave nove duple krune.

Strika je rođen u Banjaluci i još uvek nema 17 godina, a sezonu je proveo u filijali Grafičaru. Bilo je predviđeno da se nađe u sastavu prvog tima i za prošlo kolo, ali se termin poklopio sa utakmicom filijale u borbi za opstanak u Prvoj ligi Srbije.

Crvena zvezda na ovaj način nastavlja trend promocije mladih igrača. Ovaj recept se pokazao kao veoma uspešan i jasno da crveno-beli neće odustati od njega.