Fudbalski klub FK Borac 1926 oprostio se od dugogodišnjeg člana kluba Božidara Miloševića, koji je preminuo u 73. godini života. Tužnu vest objavio je klub na svojim društvenim mrežama, ističući da je Božidar više od 35 godina verno služio Borcu kao vozač, ali i kao čovek koji je bio mnogo više od zaposlenog.

Kako su naveli iz kluba, generacije igrača, trenera i sportskih radnika pamtiće ga kao dobrog čoveka, uvek spremnog da pomogne, nasmejanog i odanog klubu koji je neizmerno voleo.

- Svojim radom, požrtvovanjem i iskrenom ljubavlju prema FK Borac bio je mnogo više od vozača – bio je deo naše fudbalske porodice – navodi se u oproštajnoj poruci.

Iz FK Borac 1926 istakli su da njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za klub i sve koji su ga poznavali, dok su porodici uputili iskreno saučešće i zahvalnost za sve godine predanosti koje je ostavio iza sebe.

- Počivaj u miru. Nikada nećeš biti zaboravljen - poručili su iz čačanskog kluba.