Hezonja je istakao da mu danas takve priče ne predstavljaju nikakav pritisak.

-To ide sa levelima u životu. Ja mislim, to mi je bilo interesantno prvi put kada sam išao u NBA. Odjedanput iz Dubrovnika sam, niđe veze, ja igram košarku zato što je volim, zato što želim biti bolji od svih, a ne da me poteže po novinama. Onda sam prvi put video vidi mene, bako, na vestima sam, na dnevniku. To je bilo sa 16 godina - rekao je Hezonja.

Potom je dodao:

-Sada je to opuštenija varijanta. Vidite sa Tvitera, to su gluposti, sa takvim ljudima se tako treba i odnositi.

Hrvatski reprezentativac osvrnuo se i na odnos sa Fakundo Kampaco, uz pitanje da li će biti "peckanja" zbog večitog derbija i rivalstva Crvena zvezda i Partizan.

-Neće biti, to su onako TikTok faze - kratko je poručio Hezonja.