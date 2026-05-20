Crvena zvezda u petak ima proslavu titule u utakmici protiv OFK Beograda, a posle toga kreće u novo spremanje za napad na Ligu šampiona.

Svima je jasno da su timu neopshodna pojačanja, a u klubu ističu da u toku kvalifikacija neće biti prodaje igrača.

To je za TV Prva izjavio i tehnički direktor Marko Marin.

– Cilj je da u kvalifikacije uđemo sa ekipom koju imamo. To je nama bitno – da Dejan Stanković ima spremnu ekipu za kvalifikacije. Mi smo ove sezone osvojili rekordnih 14 bodova u Evropi, uzeli duplu krunu, želimo spremi da uđemo u sezonu. Igrači znaju trenera, trener zna igrače , znači dodaćemo kvalitetna pojačanja da Dejanu Stankoviću bude lakše u kvalifikacijama, rekao je Marin.