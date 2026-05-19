Fudbalskom klubu Crvena Zvezda uskoro će da legne na račun 1.250.000 evra od transfera Stefana Lekovića. Mladi štoper ostaće u ekipi Estrelje gde je prethodnih šest meseci igrao na pozajmici.

U poslednjem kolu portugalskog šampionata postigao je dva gola protiv Brage i ostavio svoj tim u eliti.

Sada je potvrdio i da neće menjati sredinu.

- Bilo je dosta priče i spekulacija u medijima i pre same utakmice, ali situacija je prilično jasna. Trebalo bi da se u narednih nekoliko dana kompletira sva neophodna papirologija, kako bismo i zvanično završili čitav posao oko mog potpisivanja ugovora za Estrelju - rekao je Leković za "Meridiansport".