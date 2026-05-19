Već neko vreme piše kako bi Tomas Handel mogao da promeni nacionalnu selekciju i postane deo reprezentacije Austrije. Iako se pričalo da će Marko Arnautović uspeti da ubedi Portugalca, deluje kao gotovo nemoguća misija.

Naime, sam fudbaler Crvene zvezde je jasno stavio do znanja da ima samo jednu želju i da će prema njoj i težiti, koliko god bilo zahtevnije.

- Moja prabaka je bila Austrijanka. Odatle dolazi moje dvojno državljanstvo - objasnio je Handel, a preneo Trivela.

Međutim, portugalski vezista je istakao da bi pravila FIFA danas onemogućila promenu reprezentacije zbog previše udaljene porodične veze. Ipak, pored administrativnih pravila, Handel naglašava da njegovo srce pripada Portugalu.

- Iskreno, ne vidim sebe kako igram za bilo koju drugu zemlju osim Portugala. Želim da dođem do reprezentacije - rekao je fudbaler Zvezde.