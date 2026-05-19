Prvi je korak napravio Arsenal. Navodno je generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić već boravio u Londonu na preliminarnoj fazi pregovora, ali... Izgleda da je došlo do velikog preokreta.

Borusija želi da se vrati na staru politiku kluba. Spremni su da kupuju mlade igrače, a prvi na listi je Vasilije Kostov!

Sada je „Skaj Sport“ bacio novu „bombu“. Borusija iz Dortmunda traži zamenu za Julijana Branta koji odlazi i izbor sportskog direktora Olea Buka i trenera Nika Kovača je Vasilije Kostov. Ocena ovog portala je da je Borusija spremna da ide sa gornjom ponudom do 25.000.000 evra.

-Najradije bismo voleli da završimo jedan ili dva transfera pre početka predsezonskih priprema - rekao je sportski direktor „milionera“, Ole Buk.

Kostov je pokazao veliki potencijal i jasno je da će ovog leta napustiti "Marakanu". Ostaje da se vidi koja će biti njegova sledeće destinacija. Borusija deluje kao dobra sredina za razvoj i mesto gde će dobiti priliku da igra.