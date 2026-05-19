Fudbalska bomba je upravo eksplodirala... Pep Gvardiola na kraju sezone odlazi sa klupe Mančester sitija. Poznat je i njegov naslednik - Enco Marseka!

Mareska, koji je oduvek važio za "učenika" i idealnog kandidata koji bi mogao da nastavi Gvardiolinu filozofiju, potpisaće sa aktuelnim šampionom Engleske trogodišnji ugovor.

Uprava Sitija je procenila da je upravo Italijan čovek koji najbolje poznaje sistem Građana, s obzirom na to da je ranije radio u stručnom štabu upravo kod Pepa Gvardiole, pre nego što je počeo samostalnu trenersku karijeru koja ga je, preko Lestera i Čelsija, sada ponovo dovela na "Etihad".

Navodi se da je projekat već spreman i da su čelnici kluba uvereni da će Mareska uspeti da zadrži Siti na vrhu svetskog fudbala. Italijan se smatra vizionarom koji neguje identičan stil igre, što je bio ključni faktor pri donošenju ove odluke.

Nova era Mančester sitija počinje uskoro, a navijači sa nestrpljenjem iščekuju zvaničnu promociju čoveka koji u rukama ima "vruć krompir" – da zameni najuspešnijeg trenera u istoriji kluba.