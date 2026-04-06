Mančester siti je oplavio crvene 4:0 i plasirao se u polufinale FA Kupa. Kako bi Liverpul tek prošao na „Etihadu“ da je Pep Gvardiola komandovao s klupe?

Trener „građana“ je usled kazne (suspenzija zbog šestog žutog kartona) utakmicu gledao iz lože i telefonom davao instrukcije pomoćnicima. Doduše, i nije imao mnogo potrebe, što pokazuje rezultat igre mačke i miša.

Šou u domu Sitija je, zapravo, ukrala najstarija Pepova ćerka, navode ostrvski tabloidi.

Marija Gvardiola je pravila društvo ocu na utakmici koja je privukla 50.754 gledaoca, a radi se o 25-godišnjoj modnoj influenserki sa skoro 900.000 pratilaca na Instagramu.

Mančester siti juri drugi trofej ove sezone, pošto je krajem prošlog meseca osvojio Liga kup Engleske. Tim Pepa Gvardiole, koji se izjasnio o ostanku u plavom delu Mančestera, ispao je iz Lige šampiona, a u Premijer ligi zaostaje za Arsenalom devet bodova uz utakmicu manje.