Pep Gvardiola odlučio je da na kraju sezone napusti klupu Mančester sitija, ekskluzivno prenosi Dejli Mejl.

Gvardiola je na klupi Mančester Sitija punih 10 sezona, od dolaska 2016. godine, a "građanima" je doneo toliko željenu titulu prvaka Evrope 2023. godine, ali i šest titula u Premijer ligi, pet FA kupova, pet Liga kupova, tri Komjuniti šilda, titulu klupskog prvaka sveta i Superkup Evrope.

Gvardiola je u Sitiju osvojio ukupno 20 trofeja, a poslednji je bio upravo pre nekoliko dana, kada je Siti savldao Čelsi u finalu FA kupa.