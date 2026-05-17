Otpisala je Crvena zvezda minule zime – Felisija Milsona i Šavija Babiku. Ofanzivci su poslati na pozajmice ne bi li se izborili za ugovore u novim klubovima.

I dok za Milsona postoji realna šansa da ga Al Džazira otkupi, Babika će se izvesno na leto vratiti na Marakanu, jer Karagumruk nije uspeo da izbori opstanak u Turskoj.

Male su šanse da ćemo ih više gledati u crveno-belom dresu, ali sigurno su na Marakani nestrpljivi da saznaju sudbinu dvojca koji je na platnom spisku. Međutim, minulog vikenda su sebi podigli cenu.

Naime, Milson je asistirao u pobedi nad Banijasom rezultatom 4:1, te je sezonu završio sa dva gola i dve asistencije na 12 mečeva.

Kreirao je i Babika minulog vikenda. Gabonac je za 26 minuta uspeo da namesti gol u pobedi protiv Alanje. Završio je pozajmicu u timu Aleksandra Stanojevića sa golom i dve asistencije na 16 mečeva.