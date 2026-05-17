Fudbaleri Crvene zvezde od 18.30 gostuju ekipi Radnika u Surdulici, a ovo će po svemu sudeći biti istorijski dan za crveno-bele.

Šampion Srbije će ukazati šansu mladom Ognjenu Matanoviću koji će postati prvi igrač u istoriji tima sa "Marakane" koji će kao momak rođen nakon 2010. godine dobiti šansu da zaigra u prvom timu, piše "Meridiansport".

Matanović je član U17 selekcije Srbije za koju je postigao četiri gola na osam utakmica, dok je u Kadetskoj ligi Srbije na 20 mečeva upisao 10 golova i dve asistencije.

Posle Vasilije Kostova, Matanović bi mogao da bude novi projekat crveno-belih.