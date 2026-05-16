Kristijano Ronaldo nije uspeo da dođe do trofeja sa Al Nasrom ni u drugom rangu Azijske lige šampiona (pandan Ligi Evrope). Njegova ekipa doživela je poraz od Gamba Osake u Rijadu (1:0).

Portugalac nije uspeo da osvoji niti jedan od 14 mogućih pehara sa Al Nasrom, koliko je mogao da osvoji od kada je stigao pre tri godine iz Mančester junajteda.

Ronaldo je bio i najlošiji akter svoje ekipe u ovom finalu i teško je podneo poraz zbog čega je ljut napustio teren, dok ni gazde kluba nisu bile oduševljene što je Al Nasr osvojio samo "utešnu" medalju.

Interesantno je da Kristijano Ronaldo nije došao ni na dodelu medalja.

U jednom momentu je kamera uhvatila Ronalda uplakanog.