Sve je išlo po planu za ekipu Žorža Žezusa. Od 37. minuta Al Nasr je vodio golom Mohameda Simakana i kontrolisao utakmicu do same završnice. Ipak, u dubokoj sudijskoj nadoknadi (90+8. minut), usledio je trenutak koji će se dugo vrteti na TV špicama.

Brazilski čuvar mreže Bento je neshvatljivo izletao na jednu visoku loptu, loše je procenio let, a potom je, umesto da je izbaci, praktično sam prosledio u sopstvenu mrežu. Nastala je euforija među igračima Al Hilala.

Kiristijano nije znao šta ga je snašlo... Nije mogao da veruje da se ovako nešto dogodilo. Bio je na ivici suza i nervnog sloma.

Uprkos ovom šoku, Al Nasr i dalje drži sudbinu u svojim rukama, mada je situacija postala znatno komplikovanija.

 Ronaldov tim trenutno ima 83 boda, dok Al Hilal ima 78, ali i dve utakmice manje. Portugalac i dalje sanja svoj prvi ligaški trofej u Saudijskoj Arabiji, čime bi prekinuo trogodišnji post bez klupske titule.

Iako je duboko u petoj deceniji života, Ronaldo ove sezone beleži zastrašujuće brojke. Na 36 utakmica postigao je 28 golova uz pet asistencija. Pored borbe za titulu, Al Nasr očekuje i veliko finale AFC Kupa protiv japanske Gamba Osake (16. maj).