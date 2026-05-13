Ovog leta će biti dosta promena u redovima šampiona Srbije. Jasno je da će biti dosta dolazaka i odlazaka.

Po svemu sudeći Crvena zvezda od dolaska trenera Baraka Bahara (nije se dugo zadržao) ne može bez Izraelaca u timu. On je doveo golmana Omrija Glazera, koji će posle tri godine i isteka ugovora da napusti „Marakanu“. Ipak, mogla bi da ga naslede dva zemljaka.

O vezisti Mohamedu Abu Faniju se već nekoliko dana priča. Međutim, omaleni fudbaler Ferencvaroša nije jedina želja.

Kako piše izraelski portal „Sport 5“, Crvena zvezda želi i desno krilo Hapoel Tel Aviva – Stava Turijela. Momka koji ima 25 godina. Ove sezone je produžio ugovor sa klubom do leta 2029. godine i procenjen je na 1.500.000 evra, što nije problem za Crvenu zvezdu.

Stav Turijel je do sada ove sezone za Hapoel Tel Aviv odigrao 28 utakmica, postigao je 13 golova i šest puta je asistirao.

U karijeri je igrao za Kabilo Jafu, Ašdod i Hapoel Tel Aviv. Ima četiri nastupa za reprezentaciju Izraela.

Dejan Stanković želi da pojača ekipu pred kvalifikacije za Ligu šampiona. Gotovo da nema dana da se ne pominje neko novo ime za Zvezdu. Najavljeno je nekoliko dolazaka, ali crveno-beli još uvek nisu uradili ništa zvanično.