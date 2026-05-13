-Ne želim da se pretvorim u roba tenisu, da upadnem u monotoniju iz koje želim da pobegnem. Želim ispunjen život i van terena. Tako mi je lakše i da pružam maksimum na njemu.

Kaže da drugačije jednostavno nije moguće.

-Sa vremenom shvatiš šta ti je neophodno. Bilo je trenutaka kada se nisam zaustavljao, kada se nisam odvajao od tenisa i tada nisam igrao dobro ili sam se povređivao. Svestan sam da živim život iz sna, ali ponekad želim da živim i kao mormalan 22-godišnjak.

Karlos Alkaraz je prošle nedelje napunio 23 godine.

-Svestan sam da imam još mnogo ispred sebe, ali pokušavam da ne razmišljam da me čeka 12 do 15 godina karijere, jer bi me to ugušilo.

Španac se povredio pre četiri nedelje u Barseloni. Predao je meč drugog kola bez igre. Odmah je otkazao učešće u Madridu, a posle nekoliko dana i u Rimu i na Rolan Garosu. O ozbiljnosti njegove povrede najbolje govori odluka da ne brani trofej u Parizu. Odustao je od njega čak mesec dana ranije.

Iako još nema zvaničnog datuma njegovog povratka, neki španski mediji su već objavili da je željeni termin sredina juna i serija 500 na Kvinsu kao idealna priprema za Vimbldon.

Karlitos je već uradio velike stvari, ali... Zaniljivo je kako razmišlja, jer se ovakve stvari neće čuti od tenisera.