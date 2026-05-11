Greg Rusedski je iskreno govorio o dominaciji Janika Sinera i Karlosa Alkaraza.

-Neki pričaju o Sinerovoj dominaciji i pitaju se da li je to loše za tenis. Mnogo ljudi o tome govori po društvenim mrežama i podkastima, ali ja mislim da je ono što radi potpuno neverovatno - rekao je Rusedski u podkastu "Off Court with Greg".

Nastavio je u istom ritmu.

-Osvojio je pet Mastersa zaredom, gotovo da nije izgubio nijedan set i sada dolazi u Rim po svih devet Masters titula. Lično obožavam da gledam šta radi. Igra vrhunski tenis.

Rusedski se potom osvrnuo i na probleme koje rivali imaju protiv Sinera, posebno Saša Zverev.

-Za Zvereva je problem što ne zna šta treba da uradi protiv Sinera, jer je Janik bukvalno malo bolji u svakoj kategoriji. Moraće da radi stvari koje mu nisu prirodne, poput izlazaka na mrežu i ranijeg udaranja lopte.

Ipak, smatra da Italijan nije nepobediv.

-Svi govore da bi Siner trebalo da osvoji ovo ili ono, ali nije lako stalno pobeđivati. Novak je ovde, dobro izgleda na treninzima, tu su i Artur Fis, Ben Šelton… Uvek postoji neko ko može da napravi iznenađenje.

Na kraju je zaključio da će najveće pitanje biti ko će prvi uspeti da ozbiljno zapreti prvom teniseru sveta.

-Uvek dođe dan kada odigrate prosečan meč. Pitanje je samo ko će tada uspeti to da iskoristi protiv Sinera - poručio je Rusedski.