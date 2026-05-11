Nema naznaka da se njegov transfer finišira, niti da je Crvena zvezda u zvaničnoj formi dobila ono što traži – minimum 20.000.000 evra. Ali je Vasilije Kostov napravio još jedan mali korak ka odlasku u inostranstvo. Ovog vikenda proslavio je punoletstvo prenosi "Mozzarsport".

Brojni klubovi pominjali su se kao potencijalne destinacije za Vasilija Kostova. Mediji sa Ostrva su izveštavali o interesovanju Arsenala, čekalo se (ili se i dalje čeka da konkretan potez povuče milanski Inter), šaputalo se da je minhenski Bajern poslao skaute da ga prate...

Međutim, deluje da ono što Crvena zvezda traži u ovom trenutku može da ispuni samo neko od premijerligaša. Odnosno da bude kupljen od strane jednog engleskog kluba, ali da narednu sezonu provede u Portugalu, sredini koja ima partnerski odnos sa, primera radi Arsenalom ili Mančester sitijem.

Takav scenario je između redova u intervju za Kurir nagovestio i Zvezdan Terzić.

-Cenu koju mi zahtevamo za Vasu Kostova može da plati samo klub iz engleske Premijer lige, par klubova iz Nemačke i nekoliko klubova iz Portugala, kao neko prelazno rešenje i investiciju za veliki transfer. Oni mogu da ispune nađe zahteve. To je u suštini to - rekao je Zvezdan Terzić.

Ostaje da se vidi konačni rasplet, blizu je...