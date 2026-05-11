Kakav je to uspeh bio... Srbija je imala najbolju teniserku sveta. Pisala je istoriju Jelena Janković, ali... Za sve te sate i sate provedene na terenu platila je ceh. Tek pošto je otišla u penziju, jasno je koliko je potrošnja bila velika.

-Kad bih mogla da vratim vreme, sigurno bih mnoge stvari uradila drugačije. Poneta uspehom, nisam dovoljno poklanjala pažnje oporavku mog organizma i često sam se prerano vraćala na teren, a povreda do kraja nije bila sanirana. Nisam slušala signale svog tela i mislila sam da sve mogu. Bez obzira na sve, to je za mene bilo sticanje iskustva. Tenis mi je podario nešto što mnogi mladi ljudi sanjaju i srećna sam zbog toga - govporila je ona svojevremeno za "Story"..

U vreme kada ja aktivno igrala, privatni život je mnogo trpeo.

-Veoma je teško uskladiti teniski život s privatnim. Koliko puta sam bila tužna što zbog nekih turnira ne mogu da budem sa svojim najmilijima i da s njima podelim radost datog trenutka, rođendana, slava, Uskrsa, Božića. Uspela sam, ipak, da na izvestan način napravim sintezu svega. Vodili smo duge telefonske razgovore koji su malo ublažavali to što nismo zajedno.

Govorila je u to vreme i o porodici.

-Moja porodica uvek mi je pružala najveću podršku. Svi smo mi veoma vezani, ali kad sve saberem i oduzmem, čini mi se da je mama podnela najveći teret. To je žena koja nije nikada nama kao deci nametala svoje mišljenje, već smo imali pravo izbora. Uvek je bila borac za pravo i pravdu. Pred US open, čitajući neke novine, bilo mi je izuzetno teško jer su napisali da mama vrši pritisak na mene. Bila sam zaprepašćena, jer znam koliko ljubavi i pažnje posvećuje nama, njenoj deci. To će vam najbolje reći ljudi iz našeg okruženja. Mi nikada nismo glumili naš život. Uvek smo bili vaspitavani da govorimo istinu, ma kakva ona bila. Bila bih veoma srećna kada bih čitala istinite navode o meni, a ne one iz „frizerskog salona“, po principu rekla-kazala.

Jelena je danas majka, daleko je do tenisa, ali jedno je sigurno, u ovom sportu je ostavila baš dubok trag.