Nekada prvi igrač sveta u dublu i brat Endija Marija, Džejmi Mari, odlučio je da ode u penziju.

- Moje tenisko putovanje se završava posle 36 godina. Osećam se veoma srećno i privilegovano zbog svih neverovatnih iskustava koje mi je ovaj sport pružio - napisao je Mari na Instagramu i dodao:

- Uzbuđen sam što ulazim u 'pravi svet'.

Mari je sedam puta osvajao Grend slem titule, a jednu od njih osvojio je u paru sa Jelenom Janković u miks dublu. To je, ujedno, bila i jedina Grend slem titula naše teniserke.

Mari nije igrao od prošlogodišnjeg US opena i samo je bilo pitanje trenutka kada će ovaj 40-godišnjak objaviti kraj karijere.