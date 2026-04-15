Francuski košarkaš Žofri Lovernj potpisao je ugovor sa Partizanom, saopštio je danas beogradski klub.

Lovernj je putem Instagrama odlučio da sa navijačima podeli neobičnu priču. Pokazao ja transparent koji je dobio pred 10 godina, a na kom je pisalo "Žo, vrati se".

Otkrio je da se on nalazio sve vreme kod njega u putnoj torbi, te da je bilo vreme da ga sada izvadi.

- Ovaj transparent je toliko star da se više ni ne sećam svega… Znam samo da je ostao u mojoj putnoj torbi otkad su mi ga dali, pre više od 10 godina. Tada sam sebi rekao da moram da ga sačiačuvam do danas. I evo došao je taj dan. Konačno može da izađe iz torbe - napisao je Lovernj.

Francuski košarkaš će u Partizanu nositi dres sa brojem 77.