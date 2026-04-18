Lončar nije siguran da će Francuz na terenu donesti boljitak timu Đoana Penjaroje.

-Šta da kažem? Žofri Lovernj je imao sjajnu epizodu pre nekoliko godina u Partizanu. Ta ljubav između njega i Partizana i dan danas traje. Znamo koliko je puta dolazio i bodrio klub. Imao je fenomenalnu karijeru posle crno-belih u evroligašima i NBA ligi - rekao je Lončar za "Arena sport" i dodao:

-Videli smo ga poslednje dve sezone, u Asvelu, da to nije... U lošoj ekipi malo da se istakneš i možeš da budeš dobar. Što se tiče njegove igre i doprinosa u sledećoj sezoni, za neku važniju ulogu mislim da nije spreman. Igrao je u Kuvajtu do pre nekog vremena. Zbog svlačionice, dobro.

Lončar je njegovo dovođenje okarakterisao kao "marketinški potez".

"Ne vidim ga kao Peru Božića. Ne znam ga lično, ali gledao sam ga. Možda i potez kluba da bi se privoleli navijači. Doveo se neko ko je bio deo svetlije prošlosti. Ne znam, mislim da košarkaški ne može ništa, bilo je i povreda... Bio je na tržištu prošle godine i završio u Kuvajtu. Marketinški potez Partizana, tetovaža, ljubav prema klubu da se prodaju sezonske karte. Videćemo da li će uopšte igrati sledeće sezone", zaključio je Lončar.