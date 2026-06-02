Crvena zvezda je, prema pisanju domaćih i španskih medija, za novog trenera izabrala Ibona Navara, jednog od najcenjenijih evropskih stručnjaka van Evrolige, čoveka koji je prethodnih godina napravio pravo čudo na klupi Unikahe iz Malage.

Španski trener rođen je 30. aprila 1976. godine u Vitoriji, gradu koji je sinonim za košarku u Španiji. Trenerski put započeo je u mlađim kategorijama Baskonije, gde je godinama gradio reputaciju stručnjaka posvećenog detaljima, taktičkoj disciplini i razvoju igrača.

Posle rada kao pomoćni trener u Baskoniji, Menorki, Valensiji i reprezentaciji Portorika, prvi ozbiljan iskorak napravio je kao glavni trener Baskonije tokom sezone 2014/15. Ipak, punu afirmaciju stekao je kroz samostalne poslove u Manresi, Mursiji i Andori, da bi vrhunac karijere usledio dolaskom u Unikahu 2022. godine.

U Malagi je Navaro ispisao istoriju kluba. Za četiri i po godine osvojio je dve FIBA Lige šampiona, dva Kupa kralja, dva FIBA Interkontinentalna kupa i Superkup Španije, postavši najtrofejniji trener u istoriji Unikahe. Uz to je oborio i rekord po broju pobeda na klupi kluba, što ga je svrstalo među najcenjenije evropske trenere svoje generacije.

Navaro je poznat po modernoj košarci zasnovanoj na agresivnoj odbrani, velikom broju rotacija i timskoj igri u kojoj kolektiv ima prednost nad individualnim kvalitetom. Upravo zahvaljujući takvom sistemu uspevao je da sa znatno manjim budžetom parira daleko bogatijim evropskim klubovima.

Zanimljivo je da je pre nego što se potpuno posvetio košarci završio studije organske hemije, zbog čega ga španski mediji često nazivaju „hemičarom koji pravi šampionske formule“.

Za Crvenu zvezdu njegov dolazak predstavlja jedno od najzvučnijih trenerskih pojačanja poslednjih godina. Navaro nikada ranije nije radio van Španije, pa će mu angažman u Beogradu biti prvi međunarodni izazov u karijeri.

Očekuje se da upravo on predvodi crveno-bele u narednoj evroligaškoj sezoni.