Crvena zvezda ima novog trenera.

To je Ibon Navaro, piše portal „Meridian sport“.

Španski stručnjak i Zvezda su usaglasili sve detalje oko predstojeće saradnje i ostalo je da se samo ceo posao ozvaniči, piše portal koji je deo kompanije generalnog sponzora crveno-belih.

Navaro je tokom prethodne četiri godine vodio ekipu Unikahe sa mnogo uspeha i osvojio je čak sedam trofeja, od kojih su dva namenjena prvaku FIBA Lige šampione.

Tokom sezone je bio na meti mnogih klubova, a na kraju se odlučio za Beograd i crveno-bele, koji su pobedili u trci za potpis 50-godišnjeg stručnjaka.

Zvezda je posle smene Saše Obradovića ekspresno reagovala i našla rešenje za naredan period.