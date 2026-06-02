Košarkaš Efesa Vensan Poarije pauziraće devet meseci zbog povrede Ahilove tetive, potvrdio je danas klub.

Iskusni 32-godišnji francuski centar se povredio u ponedeljak tokom prve utakmice polufinalne serije turske Superlige protiv Fenerbahčea.

Iz istanbulskog kluba navode da se radi o teškoj povredi i da će Poarijeu biti potrebno između najmanje osam, a verovatno i svih devet meseci da se od nje u potpunosti oporavi, što znači da se neće vraćati na terene u 2026. godini.