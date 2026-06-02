Košarka
Udarac za Efes: Poarije mora na dugu pauzu zbog povrede Ahilove tetive
Poarijea čeka duga pauza
Košarkaš Efesa Vensan Poarije pauziraće devet meseci zbog povrede Ahilove tetive, potvrdio je danas klub.
Iskusni 32-godišnji francuski centar se povredio u ponedeljak tokom prve utakmice polufinalne serije turske Superlige protiv Fenerbahčea.
Iz istanbulskog kluba navode da se radi o teškoj povredi i da će Poarijeu biti potrebno između najmanje osam, a verovatno i svih devet meseci da se od nje u potpunosti oporavi, što znači da se neće vraćati na terene u 2026. godini.
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