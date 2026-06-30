Šejn Larkin nije više košarkaš Efesa, saopštio je danas turski klub. Larkin (33) je bio član Efesa od 2018. godine, a pre toga je igrao za Boston, Baskoniju, Bruklin, Njujork i Dalas.

On je sa Efesom osvojio 10 trofeja, a od toga dve titule u Evroligi 2021. i 2022. godine, a imao je ugovor sa turskim klubom do 2028.

Larkin je rođen u američkom Sinsinatiju, a 2019. godine je dobio tursko državljansto. On je 2025. godine sa selekcijom Turske osvojio srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu.

- Kada si nam se pridružio 2018. godine, nismo ni slutili kuda će nas ovo putovanje odvesti. Ali, od samog početka bilo je jasno da nisi došao samo da igraš košarku, bilo ti je suđeno da zauzmeš mnogo značajnije mesto u našim životima. Zajedno smo sanjali, a ti snovi su potom postali stvarnost. Bezbroj trofeja, pobeda, istorijskih partija i, naravno, rekorda - među kojima se posebno izdvajaju dve titule u Evroligi. Danas se ne opraštamo samo od košarkaša već i od sportiste za primer, koji će zauvek imati posebno mesto u istoriji našeg kluba - navodi se u saopštenju Efesa.

Turski mediji navode da bi Larkin trebalo da igračku karijeru nastavi u Fenerbahčeu.