Jusuf Nurkić nastavlja karijeru u Juti i potpisaće novi dvogodišnji ugovor vredan 22 miliona dolara, preneo je NBA insajder Šams Čaranija sa ESPN-a.

Bosanskohercegovački centar će tako ponovo igrati za Džezere, klub za koji je nastupao i prošle sezone, u kojoj je pružao zapažene partije uprkos tome što je zbog različitih okolnosti odigrao samo 41 utakmicu.

On je u Jutu stigao prošlog leta iz Šarlot Hornetsa.

Nurkić je prošle sezone prosečno beležio 10,9 poena, 10,4 skoka, 4,8 asistencija i 1,3 ukradene lopte za 26,4 minuta na parketu, uz 50,3 odsto uspešnosti u šutu iz igre.

Tako je otklonjena svaka dilema oko njegove budućnosti. Spekulisalo se da bi mogao da se vrati u Evropu. Nadali su se tome navijači Paritzana, pošto Nurkić nije krio da gaji velike simpatije prema crno-belima.

On je nedavno gostovao kod Edina Avdića, gde je istakao kako nije, ali da bi voleo da dobije ponudu kluba iz Humske.

- Nisam imao ponudu crno-belih. Nisam, barem da ja znam, ali bih vole da sam imao... Sada sam na birou - poručio je tada Nurkić.

Podsetimo, to je bio poslednji intervju legendarnog komentatora Edina Avdića koji je nedugo zatim preminuo u 48. godini.