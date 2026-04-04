Poznati NBA košarkaš pokazao veliko srce i uplatio novac za decu stradalog sveštenika Nenada Mitrića i njegove supruge Nedeljke u saobraćajki kod Broda.

Najbolji košarkaš Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić (31) uplatio je novčanu pomoć porodici poginulog sveštenika Srpske pravoslavne crkve Nenada Mitrića i njegove supruge Nedeljke, stradalih u teškoj saobraćajnoj nesreći. Njihovo troje dece je povređeno i prevezeno u bolnicu posle stravične nesreće na magistralnom putu Derventa - Brod, u mestu Novo Selo.

Veliki gest donatora potpisanog sa "Jusuf Nurkić" može se videti na sajtu "GoFund Me", na kojem je odmah pokrenuta akcija skupljanja pomoći za decu koja su u nesreći ostala bez roditelja. Kraj imena košarkaša Jute Džez stoji da je uplatio 5.000 dolara, a s obzirom na to da poznati sportista nije potvrdio, ni demantovao da je učinio ovaj gest, pretpostavka je da neće želeti da daje dodatnu medijsku pažnju ovom gestu.

Nesreća se dogodila u trenutku sudara teretnog kamiona i automobila "Opel korsa", u kojem su bili sveštenik i njegova porodica. Prednji deo automobila je potpuno uništen.

Eparhija zvorničko-tuzlanska oglasila se o ovom strašnom događaju i najavila da će opelo oca Nenada i njegove supruge, popadije Nedeljke biti služeno u nedelju, 5. aprila, na Cveti, u Hramu svetog kneza Lazara u Pojezni. Sahrana je istog dana na mesnom groblju u Liješću kod Broda.

Otac Nenad Mitrić je usred ratnih okolnosti rođen 29. avgusta 1993. godine u Sremskoj Mitrovici, a roditelji su mu iz Liješća kod Broda, gde je završio osnovnu školu. Završio je Bogosloviju "Svetog Petra Dabrobosanskog" u Foči 2013, a iste godine je upisao Pravoslavni bogoslovski fakutlet u Beogradu, na kojem je diplomirao 2019.

U čin đakona rukopoložen je u martu 2022. godine u Crkvini, a u čin sveštenika iste godine i meseca u Suvom Polju. Postavljen je u maju 2022. na parohiju u Pojezni, Arhijerejsko namesništvo derventsko. Odlukivan je dostojanstvom protonamesnika 2. avgusta 2025. godine.