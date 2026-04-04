Vlade Đurović, bivši košarkaški trener i stručni konsultant TV Arena Sport je bio gost "Jutra" na TV Prva i govorio o proteklom derbiju u Evroligi, kao i šansama Zvezde do kraja sezone.
Ishod večitog derbija između Crvene zvezde i Partizana u 35. kolu Evrolige i dalje odjekuje u košarkaškoj javnosti, a Vlade Đurović je iskoristio priliku da se na samom početku gostovanja u "Jutru" na TV Prva izvini zbog sumnje u Đoana Penjaroju.
-Rekao sam da je pobeda Partizana zaslužena, bilo bi nezasluženo da je dobila Zvezda, iako je postojala mogućnost. Partizan je ostvario šest vezanih pobeda u eliti, napravio je Đoan nešto što niko nije očekivao. Jedan od prvih koji je rekao da nije dobar potez uprave da dođe Penjaroja bio sam ja. Pogrešio sam i moram da priznam grešku i da se izvinim - započeo je Đurović i nastavio u istom dahu o španskom strategu:
-Čovek je napravio čudo, u rasturenoj ekipi i klubu gde s enije znalo ko pije ko plaća, publika koja zviždi svojim igračima, a skandira bivšem treneru. Ode Tajrik Džons, Pejn, povredi se Vašington i on napravi šest pobeda zaredom, što je rekord. Skidam mu kapu.
Dodao je i da Partizan ne treba da razmišlja o treneru za narednu sezonu.
-Mislim da je rano da navijači zapevaju Penjaroji, teško je da se zacele rane od odlaska Željka Obradovića. Mnogo je rano, a mislim da njemu nije ni potrebno.
Crvena zvezda je porazom od Partizana zakomplikovala sebi samo završnicu regularnog dela sezone, što je za sve navijače veliko razočaranje.
-Partizan može najviše da bude 14. po mom mišljenju. Zvezda je imala šansu i zbog svoje igre, ali i zbog drugih rezultata da uđe u četiri. Da su dobili Partizan u prvom meču, bilo je šansi, pa je onda šansa bila u Top 6, a onda ogromna i za prvih osam, a sada je ostalo da se Zvezda bori za prvih 10. Nažalost, došla je serija poraza, forma je pala. Objektivno - najveći razlog što Zvezda neće biti visokoplasirana je Partizan.
Šta treba klubu sa Malog Kalemegdana za plasman dalje?
-Sada Zvezda mora da dobije dve utakmice od preostale tri – Pariz, Asvel i Real i sa te dve bi mogla da bude 10, eventualno 9. na tabeli. Ali, to je simbolično učešće u nastavku sezone. Zvezda je tu učestvovala i prošle godine i izgubila od Bajerna. Za mene je to veliko razočaranje, propuštena ogromna šansa, imali su 18 igrača, ekipu svuda popunjena, fizički jaka, publika fantastična...", zaključio je Đurović za TV Prva.
