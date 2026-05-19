KK Crvena zvezda obavestio je javnost da će u sredu od 12 časova u opticaj pustiti određenu količinu karata za revanš polufinala ABA lige protiv Partizana.

Drugi meč polufinalne serije između Crvene zvezde i Partizana na programu je u četvrtak od 20 časova, a kako je saopšteno sa Malog Kalemegdana, nakon završene procedure prijavljivanja vlasnika sezonskih karata i uvida u preostale kapacitete, klub je odlučio da manji deo karata ponudi u slobodnoj prodaji kako bi svi zainteresovani navijači dobili priliku da podrže crveno-bele u borbi za finale.

Cene dnevnih karata su prilagođene i kreću se od 1000 dinara za tribine A, B, C i D. Prodaja će se vršiti isključivo na dva zvanična prodajna mesta KK Crvena zvezda, a uslov za kupovinu je pokazivanje sezonske karte.

Jedan vlasnik sezonske ulaznice može pazariti najviše dve dnevne karte. Takođe, u skladu sa važećim propozicijama ABA lige, gostujućih navijača neće biti u dvorani.

Podsećamo, u prvoj utakmici polufinala ABA lige, Partizan je savladao Crvenu zvezdu rezultatom 100:94.