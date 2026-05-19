-Ponavljam, zaslužena pobeda Partizana, opustili su se na 20 razlike, ne sme to da im se dešava, nije prvi put. Zvezda je pokušala malo riskantnijom odbranom da nešto uradi, to im je uspelo, zbog grešaka igrača Partizana. Vašington je napravio dva faula u napadu u momentima kada uopšte nije bilo potrebe za tako nečim.

Zatim se posebno bavio timom Zvezde, prozvao Monekea, ali i još dvojicu, a ishvalio Izundua.

- Zvezda ima problem što ima mnogo igrača van forme i to traje. Prvi je Moneke na listi, on dugo vremena ne igra ni približno onako kao u prvom delu lige. Rivero, ni sa kakvim učinkom danas, bez poena i minuta kao Odželej. I on i Bolomboj zajedno mnogo slabi. Bolomboj dok je u igri -15 poena, a Izundu +12, uvek u negativnom rezultatu uđe, i u prvom i u drugom poluvremenu, nešto napravi. Ne znam koliko puta da ponovim da sa njim Zvezda mnogo više liči na tim nego sa ovom dvojicom. Odželej nije u formi i kada se doda da je plej povređen i da naša tri igrača imaju skroman učinak, Davidovac, Dobrić i Kalinić.

- Slažem se sa Sašom, borili su se, ali Zvezdina igra nije ona kakva bi trebalo da bude. Ne sme Zvezda da se zavarava, falio nam je ovaj napad.

Istakao je nekoliko ključnih detalja.

- Karakteristično je, NBA igrači bivši kao Nvora, krenu i naprave faulom u napadu nad Karlikom, zna pametno kakav je ovaj igrač, da će da ide na koš i neće da doda. Podmetne se jednom, ne sviraju sudije i onda ga drugi put tako polome da sudije moraju da sviraju. Drugi detalj, tri igrača koji su igrali NBA izbacuju loptu na tri razlike, na 37 sekundi do kraja, pošto se Partizan ponudio, i oni izbace loptu u aut i Batler i Nvora su učestvovali. To je nemoć Zvezde, stroga je reč, ali objektivno ovaj rezultat nije realan, Zvezda je bila mnogo slabija. Nisam očekivao da će biti 20 razlike iako sam rekao da je Partizan bio favorit.