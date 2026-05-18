Fudbalski klub Crvena Zvezda aktivno radi na sklapanju tima za narednu sezonu. Pored toga što aktuelna nije završena, kvalifikacije za Ligu šampiona počinju za dva meseca.

To znači da bi pojačanja trebalo da stignu što pre kako bi se tokom priprema uigrala. Potvrdio je Zvezdan Terzić gostujući na RTS da su crveno-beli u završnim pregovorima sa dva pojačanja - napadačem i štoperom.

- Dovoljno smo iskusni da znamo šta treba da radimo. Imali smo i neka neprijatna iskustva u kvalifikacijama, koga zmija ujede i guštera se plaši. Već šest meseci radimo na dovođenju pojačanja. Neću da otkrivam imena, ali u završnim smo pregovorima sa ofanzivcima i štoperom - otkrio je Terzić, naglasivši da su osveženja u timu neophodna za iskorak u Evropi.