Ovaj meč ni za jedne ni za druge nije imao rezultatski značaj, pošto je Zvezda još ranije obezbedila titulu, dok Surduličani ne mogu do mesta koje vodi u Evropu. U skladu sa tim, nekako su obe ekipe i odigrale jedan duel slabog intenziteta.

Crveno-beli u prazničkom modu, sa izmenjenim sastavom i bez Dejana Stanković su došli u Surdulicu i podelili bodove sa Radnikom.

Ekipa koju je danas vodio Nenad Sakić je došla do 86. boda. Radnik je sedmi sa 46 bodova.

Navijači Radnika su se potrudili na poslednjem meču na svom terenu obeleže 100. godina kuba kroz vatromet i pirotehniku.

Zvezda završava novu trofejnu sezonu utakmicom sa OFK Beogradom na stadionu "Rajko Mitić", dok Radnik gostuje kod Partizana.

RADNIK - CRVENA ZVEZDA 0:0

Stadion u Surdulici

Sudija: M. Mitić

Radnik: Radojičić - Gašić, Abubakar, Tremule, Popović - Hajdarević, Stojanović - Kaudi, Lakić, Duronjić - Bogdanović.

Crvena zvezda: Glazer - Gudelj, Rodrigao, Eraković - Stanković, Hendel, Badžo, Tiknizijan - Lučić, Zarić, Duarte.

Kraj, bez golova u Surdulici! 90. minut - Igraće se još pet minuta u Surdulici. 88. minut - Kakva šansa za Radnik! Rašković je probao, Glazer sjajno reagovao i sprečio vođstvo domaćih. 81. minut - Ulazimo u finiš meča, sve manje vremena da vidimo gol u Surdulici. 74. minut - Zvezda nešto ofanzivnija, ali Radnik odoleva. 67. minut - Kakav projektil Vukašina Bogdanovića sa ivice kazenog prostora. Žestoko je uzdrmao prečku sa ivice kaznenog prostora, mnogo sreće za Crvenu zvezdu. 64. minut - Šansa za Zvezdu! Dobro se namestio Duarte, gađao same rašlje, ali lopta je prohujala pored gola. 55. minut - Žuti karton za Tiknizjana. 51. minut - Ništa se drastičnije nije promenilo ni na startu nastavka. Neobavezna igra i jednih i drugih. 46. minut - Počelo je drugo poluvreme. Nema izmena. 45. minut - Poluvreme, nema golova u Surdulici. 37. minut - Naleteo je Lučić na loptu posle prekida Hendela. Mirisalo je na gol, ali ni ovo nije išlo u okvir.

27. minut - Slab intenzitet meča, uspavanka u Surdulici.

19. minut - Posle dodavanja Duartea Lučić se našao u oči sa golmanom Radojičićem. Čuvar mreže Radnika bio je brži i intervenisao ispred napadača Crvene zvezde.

12. minut - Posle solo prodora, Luka Zarić ciljao je sa 20 metara. Lopta je završila pored leve stative

10. minut - Zvezda steže obruč oko gola Radnika.

6. minut - Imali su crveno-beli prvi prekid posle faula Abubakara nad Zarićem. Ništa od toga, kao ni od kontre na drugoj strani.

1.minut - Utakmica je počela.

17.33 - Zvezda će igrati u kombinovanom sastavu. Praktično, niko od ovosezonskih protagonista duple krune neće biti u timu. Tačnije, tu su Eraković, Tiknizijan i napadač Bruno Duarete. Crveno-beli će duel na jugu Srbije odigrati bez Seola (već otputovao u Koreju), potom Veljkovića, Radeta Krunića, Elšnika, Kataija, Arnautovića, Džeja Enema. Na klupi neće biti ni Dejana Stankovića koji je zbog privatnih obaveza otišao u inostranstvo.

17.30 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici Superlige Srbije u kojoj se sastaju Radnik i Crvena zvezda. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz Surdulice.