Kada se zimus Dejan Stanković vratio na klupu Crvene zvezde, pojavila se vest u medijima da želi Tea Bongondu.

Reč je o krilnom napadaču moskovskog Spartaka koji se u tekućoj sezoni ozbiljno mučio sa povredama, a koji će od leta biti slobodan igrač.

Oslanjao se Stanković na Bongondu u sezoni 2024/25, ali reprezentativac DR Konga je u tekućoj takmičarskoj godini propustio više od 20 mečeva zbog povrede.

U poslednjoj sezoni kada je bio potpuno zdrav, krilni napadač je na 34 meča postigao osam golova i upisao četiri asistencije. Tada je Stanković mogao potpuno da se pouzda u tandem koji je Bongonda činio sa Markinjosom.