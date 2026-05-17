Taman kada otpišete Luku Jovića – on vas podseti koliko je zapravo dobar napadač. Tako je bilo i minulog leta kada su ga mediji selili u Meksiko, a on stigao u grčku prestonicu i odigrao sezonu iz snova.

Nema dileme da je bio jedan od najzaslužnijih, ako ne i glavni igrački akter u osvajanju titule prvaka AEK-a iz Atine.

U skladu s tim, mami interesovanja širom Evrope, a čini se da je PSV ozbiljno zaigrao za centarfora. Međutim, Jović bi mogao da ostane i u AEK-u. Prema pisanju grčkog “Athletika” – AEK je ponudio Joviću novi ugovor.

Napadaču saradnja sa grčkim velikanom ističe na leto 2027. godine, tako da bi u slučaju promene sredine bilo neophodno platiti obeštećenje za golgetera.