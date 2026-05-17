Srpski fudbaler Stefan Leković postao je junak Estrelje Amadori kada je u 90+6. minute postigao gol protiv Brage za 2:2 i bod koji je njegovu ekipu ostavio u eliti.

Da to ne bude sve, Leković je pre toga postigao i gol za vođstvo svog tima.

Posle ovoga sasvim je jasno da će Srbin ostati u Portugalu, a da će Zvezdi pripasti 1.250.000 evra na ime obeštećenja. Takav dogovor sklopljen je zimus kada je Leković otišao na pozajmicu, a jasno da im se i te kako isplatio 22-godišnji štoper.

Pored toga, Zvezdi će pripasti i 20 odsto od naredne prodaje.