Fudbaleri Crvene zvezde gostovaće sutra od 18.30 časova Radniku u Surdulici.

- Iako ova utakmica nema nikakav takmičarski značaj, nikada ne smemo da zaboravimo koji grb nosimo. Moramo da ostanemo koncentrisani na predstojeće dve utakmice. Ekipa Radnika će sigurno biti maksimalno motivisana, želeće da nas pobede što je normalno i sportski i ljudski, proslavljaju 100 godina postojanja, za njih je to velika utakmica. Mi ne smemo da budemo opušteni, treba da budemo motivisani do kraja prvenstva bez obzira što nema nikakvog takmičarskog značaja, ali naš grb nas obavezuje da pružimo maksimum - rekao je Sakić, a prenosi sajt kluba.



On je naveo da će protiv Radnika priliku dobiti igrači koji su manje igrali tokom sezone.

- Imamo dosta igrača koji neće putovati u Surdulicu, a priliku će dobiti igrači koji su manje igrali. To je prilika za njih da se pokažu, opravdaju poverenje i da pokažu da u narednom periodu možemo da računamo na njih. Mateus neće braniti u Surdulici, dosta je branio ove sezone. Doveo nas je do trofeja i svakako je zaslužio jedan mali predah. Ivanić sigurno ne putuje u Surdulicu, tako da ga nažalost nećemo videti na terenu na toj utakmici. Nadam se da će biti spreman za utakmicu protiv OFK Beograda, ali to ne zavisi toliko od nas koliko zavisi od Mirka i medicinskog tima - izjavio je pomoćni trener Crvene zvezde.

Sakić je istakao da je poželeo sve najbolje Jung Vu Seolu, koji je dobio dozvolu Zvezde da se priključi pripremama reprezentacije Južne Koreje za predstojeće Svetsko prvenstvo.

- Želim mu da dobro igra, puno zdravlja i da sa svojom reprezentacijom dogura što dalje - poručio je Sakić.

Zvezda je ranije obezbedila titulu, ima 85 bodova na tabeli Superlige, dok je Radnik na sedmom mestu sa 45.