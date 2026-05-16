Partizan je zimus ostao bez Jovana Miloševića i od tada traje potraga za adekvatnom zamenom. Doveli su crno-beli pred početak prolećnog dela sezone Sebastijana Poltera, ali iskusni Nemac nije ispunio očekivanja.

U međuvremenu je Andrej Kostić prodat Milanu, pa je jasno da je klubu iz Humske neophodan novi napadač i deluje da su ga crno-beli pronašli.

Kako saznaje "Sportsportba", Nardin Mulahusejnović je nova Partizanova ideja za napad. Iskusni špic iz Gračanice trenutno nastupa za Nou u Jermeniji. Nekada U21 reprezentativac Bosne i Hercegovine ponikao je u Bratstvu iz Gračanice, kratko bio u Zrinjskom, pa posle GOŠK-a iz Gabele otišao u Maribor.

Nije se tu snašao, ali dobre igre u Koperu odvele su ga u Muru, pa nazad i BIH u tim Sarajeva. Igrao je za Dinamo iz Mahačkale, prošle godine je u Zrinsjkom dao čak 17 golova, a u timu Noe je na 21 meču dao osam golova. Prema transfermarktu Mulahusejnović vredi 800.000 evra, a iz BIH navode da je već uspostavljen kontakt Partizana i Noe.

Noa je treća na tabeli jermenskog šampionata i ima šanse da osvoji titulu. Ovaj tim ima 49 bodova, ali i dve utakmice manje od Alaškerta sa 50 bodova i meč manje od Ararata koji ima 54 boda.

Mulahusejnović je ove sezone odigrao 27 utakmica u svim takmičenjima i postigao deset golova.