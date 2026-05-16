Rukometna reprezentacija Srbije odradila je u Vespremu poslednji trening pred sutrašnju odlučujuću utakmicu protiv Mađarske za odlazak na Svetsko prvenstvo.



U prvom meču baraža, Srbija je u Nišu da 31:29 savladala Mađarsku i u Vesprem je došla sa dva gola prednosti.

- Očekuje nas jedna sjajna utakmica, siguran sam u to. Dobro smo se spremili. Zadovoljan sam kako smo odigrali u Nišu. Nedostajalo nam je samo malo svežine u poslednjih 15 minuta, međutim mislim da smo odigrali jedan vrhunski meč. Sigurno će to izgledati malo drugačije na početku, jer je atmosfera u Nišu za nas bila neverovatna i imali smo veliki vetar u leđa od naših navijača - rekao je Cupara posle treninga.

On je naveo da će Mađarska imati dobru podršku navijača, istakavši da je njegova ekipa na sve spremna.

- Što se utakmice u Vespremu tiče, očekujem takvu atmosferu u ovde, verujem da će biti naših ljudi koji će nam dati veliku podršku, porodice nekih igrača dolaze, tako da verujem da će utakmica biti malo drugačija što se tiče tog samog početka. Imamo dva gola prednosti, ali ne razmišljamo o tome već smo došli ovde po pobedu - izjavio je Cupara.



Kapiten rukometaša Srbije Mijajlo Marsenić istakao je da će koncentracija biti važna i dodao da je utakmica protiv Mađarske od velikog značaja.

- Mislim da smo odigrali dobru utakmicu u Nišu. Imali smo u par navrata 6 i 7 golova prednosti, ali smo na kraju došli sa dva gola prednosti. Videli smo gde smo grešili, pravili smo dosta "glupih" grešaka koje su nas koštale boljeg rezultata. U revanšu moramo ispraviti sve to i verujem da možemo da se plasiramo na Svetsko prvenstvo - poručio je Marsenić.



Revanš meč između Srbije i Mađarske igra se u nedelju od 17.30 časova u Vespremu. Dvorana koja prima oko 5000 gledalaca je rasprodata.

Svetsko prvenstvo u rukometu održaće se u januaru 2027. godine u Nemačkoj.