Rukometna reprezentacija Srbije igra odlučujuće utakmice u baražu za Svetsko prvenstvo 2027. godine protiv Mađarske, međutim nažalost selektor Raul Gonzales uporno se suočava sa problemima. Već sada zna da neće moći da računa na dvojicu izuzetno važnih reprezentativaca koje je imao u planu.

Posle srednjeg beka Lazara Kukića, otpao je i Vukašin Vorkapić, starter na desnom krilu na prethodnom Evropskom prvenstvu za "orlove". Vorkapić je slomio prst i uganuo rame i zato neće moći da igra ni u jednoj od dve utakmice baraža s Mađarima.

Umesto njega, na spisku Srbije je pridodat Mateja Dodić iz Zagreba. On je već bio deo nacionalnog tima u revanš utakmici protiv Litvanije, kada je takođe bio naknadno pozvan umesto Vorkapića, tako da mu rad sa selektorom Gonzalesom nije toliko nepoznat.

Podsetimo, reprezentacija Srbije prvi meč protiv Mađarske igra 14. maja u Nišu u "Čairu" (18.00), dok je revanš zakazan za 17. maj u Vespremu.

Ovo je ceo spisak:

GOLMANI: Dejan Milosavljev, Vladimir Cupara, Luka Krivokapić

LEVA KRILA: Vanja Ilić, Marko Srdanović

DESNA KRILA: Matej Dodić, Darko Đukić

PIVOTMENI: Mijajlo Marsenić, Dragan Pešmalbek, Ivan Mićić

BEKOVI: Miloš Kos, Uroš Borzaš, Nikola Zečević, Stefan Dodić, Ognjen Cenić, Uroš Kojadinović, Uroš Mitrović, Brana Mirković.