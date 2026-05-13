Ronda je tokom cele karijere mlela rivalke, a onda... Usledila su dva teška poraza. Niko nije znao sa čime se suočava.

-Dobila sam snažnu migrensku auru. Izgubila sam ogroman deo vidnog polja, izgubila sam percepciju dubine i sposobnost da jasno i brzo razmišljam ili pratim objekte koji se kreću. Ipak, i dalje sam stajala na nogama i imala balans – priznala je Ronda a prenosi "Telegraf".

Ona je dodala da je čitav život trenirana da ne pokazuje bol, što ju je u tom trenutku koštalo zdravlja.

- Cela ta borba je bila samo moj pokušaj da sakrijem činjenicu da ne vidim i da ne mogu da mislim.

Nakon što je izgubila od Holm, a potom i od Amande Nunes za samo 59 sekundi, javnost je bila nemilosrdna.

- Osećala sam da mi sude na osnovu borilačke inteligencije, a niko nije znao da ja zapravo ne vidim udarce. Znala sam da je moja karijera gotova jer više nisam smela da primim ni jedan jedini udarac u glavu - rekla je bivša šampionka.

Rouzi je istakla da joj je u najtežim trenucima pomogao niko drugi do prvi čovek UFC-a, Dejna Vajt. On joj je omogućio lečenje u prestižnoj "Cleveland" klinici, gde je podvrgnuta preventivnim tretmanima za neurološke simptome povezane sa migrenama.

Ono što je najviše uzbudilo fanove širom sveta jeste potvrda njenog povratka. Kako prenosi Njujork Post, Ronda se sprema za glavni događaj na debitantskoj MMA karti striming giganta Netfliks.