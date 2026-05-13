Crvena zvezda će, po informaciji portala „Sport5“, platiti obeštećenje između 1.000.000 i 1.500.000 evra Ferencvarošu, a Abu Fani platu od 750.000 evra po sezoni.

Vezista Abu Fani je bio igrač Ferencvaroša kad je taj klub vodio Dejan Stanković i trener ga sada želi u Crvenoj zvezdi.

Narednog vikenda Abu Fanija očekuje utakmica poslednjeg kola prvenstva Mađarske i borba za titulu, a potom će se realizovati prelazak u Crvenu zvezdu. Imaće za 150.000 evra po sezoni veću platu u srpskom klubu.

Plan na Marakani je da Abu Fani bude opcija uz Krunića i Elšnika, a moguć je i odlazak rerezentativca Slovenije.

Sigurno je da Zvezdu čeka više nego zanimljivo leto i da će biti mnogo dolazaka i odlazaka.

Crveno-beli se nadaju novom plasmanu u Ligu šampiona, a za to im je potreban kvalitet. Trener Stanković polako sklapa kockice tima i jasno je da će praviti sve po svom ukusu.